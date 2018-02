Maroc : Uber suspend son activitÃ©

Le géant des VTC a annoncé qu'il se retirait temporairement du marché marocain en raison d'une réglementation locale jugée incompatible avec son activité sur le territoire.

"Depuis notre lancement au Maroc, nous n’avons pas eu de clarté sur l’intégration des applications comme Uber au modèle de transport existant. Une transformation réussie nécessite d'être un partenaire responsable pour les villes, les chauffeurs et les utilisateurs que nous servons", plaide ainsi Uber pour justifier son retrait du Royaume.

Cette décision semble ainsi plutôt logique puisque les chauffeurs VTC exerçaient en toute illégalité sur le sol marocain depuis maintenant trois ans. La faute à un cadre administratif et légal trop strict en matière de transport pour intégrer durablement la start-up, relaie de son côté Jeune Afrique.

Le média confirme par ailleurs que les relations houleuses entre taximen et chauffeurs Uber ont également eu raison de la patience de l'entreprise californienne.

Pour autant, le groupe américain pourrait faire son retour au Maroc prochainement, tempère sa direction. Mais dans le seul et unique cas où Uber et Rabat trouvaient un accord satisfaisant sur cet épineux dossier. Pour rappel, Uber recense au Maroc 19 000 utilisateurs et 300 chauffeurs. Ce qui est loin d'être anodin.

La Rédaction

Source : Jeune Afrique