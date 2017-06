Maroc : une solution immédiate pour les migrants syriens bloqués à la frontière avec l'Algérie ?

Alors que Rabat et Alger créent la polémique depuis presque deux mois au sujet de 54 migrants syriens végétant à la frontière entre les deux pays, le Roi Mohammed VI a annoncé que le Maroc allait fournir une aide immédiate aux malheureux.

"En vertu de considérations humanitaires et à titre exceptionnel, le roi Mohammed VI a donné ses instructions afin de régler la situation de ce groupe de réfugiés", confirme un communiqué du Cabinet royal daté du mardi 20 juin 2017.

Le document indique dans la foulée "qu'il s’agit d’une mesure à caractère exceptionnel, qui traduit une fois de plus l’engagement humaniste du Royaume dans le traitement des problématiques migratoires dictée par des valeurs humanistes."

Pour rappel, Rabat avait accusé l'Algérie d'avoir expulsé les familles syriennes dans une zone déserte située près de la ville frontalière marocaine de Figuig. Le gouvernement algérien, de son côté, renvoyait automatiquement la patate chaude à son voisin.

Le média TV5 Monde indique par ailleurs que la récente visite au Maroc du président français, Emmanuel Macron, aurait poussé les décideurs marocains à prendre une décision en ce sens.

Et cela, en raison du lobbying mené par 25 associations de France et du Maghreb consternées par les conditions de vie plus que précaires auxquelles sont soumis ces hommes, femmes et enfants.

La Rédaction

Source : TV5 Monde