Un soldat marocain perd la vie en Centrafrique

Terrible drame en Centrafrique pour le contingent marocain engagé dans la mission de sécurité de l'ONU sur ce territoire en proie à de terribles tensions. L'un des soldats des Forces Royales a en effet perdu la vie dans une embuscade terroriste lundi 8 mai.

"Une patrouille du contingent des FAR de la Minusca, en mission d’escorte et de sécurisation d’une équipe de génie militaire cambodgienne, a été attaquée par un groupe armé non identifié, lundi dernier sur l’axe Rafai-Bangassou à 220 kilomètres au sud-est de la ville de Bria, lieu d’implantation du contingent des FAR."