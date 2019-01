Algérie : l'armée détruit deux nouveaux foyers terroristes

L'armée algériennes a annoncé avoir mis hors d'état de nuire deux abris terroristes situés au nord et au nord-ouest du territoire.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 14 janvier 2019 lors d'opérations de fouille et de ratissage à Chlef et Boumerdès, deux casemates de terroristes", confirme le ministère algérien de la Défense nationale.

Concrètement, ce nouveau chapitre n'est qu'une énième manifestation d'un marasme sanglant qui dure malheureusement depuis décembre 1991. Date à laquelle "un conflit armé a éclaté entre les autorités et des groupes islamistes radicaux. Et cela, suite à l'annulation par Alger des résultats des élections législatives remportées par des partis islamistes. En réponse, ces derniers ont alors déclenché une guerre terroriste qui a déjà fait plus de 200.000 morts", rappelle le média Sputnik.

Pour autant, il est important de souligner que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale (approuvée en septembre 2005 par référendum) a nettement ralenti cette folie meurtrière. Ce qui n'empêche pas les belligérants de se "manifester" encore épisodiquement.

La Rédaction

Crédit photo : Wikipédia