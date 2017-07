Algérie : le président Bouteflika demande une nouvelle fois à la France de reconnaître ses crimes coloniales

Le président Bouteflika a profité d'une cérémonie célébrant les 55 ans de l'Algérie pour demander à Emmanuel Macron et la France de reconnaître officiellement les souffrances infligées au peuple algérien sous la colonisation.

"Notre peuple exige toujours une reconnaissance de ses souffrances de la part du colonisateur d’hier, la France. Le partenariat d’exception (entre les deux Etats) gagnera en sérénité et en élan dans une reconnaissance des vérités de l'Histoire

Ce dossier, plus qu'épineux, n'a en effet pas trouvé l'épilogue qu'il mérite puisque Paris n'a jamais vraiment reconnu "ses crimes commis dans le pays et s’en excuse, après cent trente-deux ans de colonisation et une guerre d’indépendance sanglante", relève Le Monde.

Par le passé, François Hollande avait pourtant vainement ouvert la voie le 20 décembre 2012 devant le Parlement algérien en reconnaissant solennellement "les souffrances infligées par la colonisation française, sans toutefois formuler d'excuses ou de repentance."

Plus en amont, en 2006, un premier pas avait été déjà franchi par l'hémicycle hexagonal en abrogeant un article voté en 2005 mentionnant le rôle positif de la colonisation.

Le geste le plus important fut réalisé il y a quelque mois par Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentiel, qui avait évoqué un crime contre l'humanité sur ce dossier lors de sa visite à Alger.

Mais aujourd'hui, la problématique est tout autre pour le nouveau locataire de l'Elysée. Aura-t-il le courage de convertir les paroles en actes ?

La Rédaction

Source : Le Monde