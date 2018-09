Les Marocains, Algériens et Tunisiens très sages avec l'alcool

Une récente étude de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) apporte un éclairage intéressant sur le rapport des habitants du Maghreb avec l'alcool. Ainsi, au regard des chiffres avancés par l'institution, Marocains, Algériens et Tunisiens confirment dans une grande majorité être sages à ce sujet.

Concrètement, 97,4% des femmes et 91,6% des hommes ont déclaré n'avoir jamais touché à l'alcool au sein du royaume chérifien. Mais ce n'est pas tout, 97 % des sondés affirment ne pas en avoir consommé lors des douze derniers mois. De ce fait, les Marocains ont bu 1,1 litre d'alcool par personne en 2016, tandis que les femmes en ont consommé 0,1 litre, relaie Sputnik.

Concernant l'Algérie, les résultats sont assez similaires puisque 90,1% des Algériens avouent n'avoir jamais consommé d'alcool de leur vie (97 % pour les femmes). Parallèlement, 96,8 % des personnes interrogées confirment ne pas en avoir bu depuis au moins un an. Quant à la consommation globale 2016, celle-ci est estimée par l'OMS à 1,6 litre pour un homme et 0,2 litre pour une femme.

De leur côté, les Tunisiens, bien que prévenants dans ce dossier, présentent néanmoins des résultats moins probants que ceux de leurs voisins. Et pour cause, 85,5 % des hommes et 96,8 % des femmes prétendent n'avoir jamais touché à l'alcool. Quant 94,75% des sondés déclarent n'avoir pas touché aux boissons alcoolisées depuis un an au moins. Enfin, sur l'aspect, consommation globale en 2016, les conclusions sont de 3,6 litres pour les hommes et 0,2 litre pour les femmes.

Crédit photo : PxHere

La Rédaction

Source : Sputnik