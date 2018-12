Maroc : un touriste meurt de la rage suite Ã  la morsure d'un chat

Un touriste britannique est décédé lundi 12 novembre après avoir été mordu par un chat plusieurs semaines auparavant lors d'un séjour au Maroc.

Selon La Dépêche, qui relaie l'information, l'homme n'a pas pris assez de précaution durant ses vacances en caressant l'animal qui l'a mordu aussitôt. Ce dernier a alors contracté le virus de la rage peu de temps après son retour, et n'a malheureusement pas pu être sauvé.

A ce titre, l'agence exécutive du ministère de la Santé et des Services sociaux du Royaume-Uni, a rappelé à ses ressortissants qu'il était nécessaire "d'éviter autant que possible les contacts avec des chiens, des chats et d’autres animaux vivant dans des pays touchés par la rage".

Pour information, les premiers symptômes peuvent apparaitre chez l'homme dans un délai allant d'une semaine à deux-trois mois après avoir contracté le virus. Un vaccin préventif est dès lors conseillé.

La Rédaction

Crédit photo : Wikipédia