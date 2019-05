Maroc : une violence envers les femmes toujours aussi présente

Selon un récent sondage du ministère marocain de la Famille, les violences faites aux femmes sont toujours aussi palpables sur le territoire.

Et pour cause, plus de la moitié des sondées affirment en effet avoir subi des sévissent physiques, sexuelles, psychologiques, économiques ou encore électroniques depuis au moins un an.

Dans les faits, cette tendance démontre que la loi promulguée par l'Etat en septembre 2018 destinée à sanctionner certains actes considérés comme des formes de harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle ou de mauvais traitement - tout en instaurant également des mécanismes de prise en charge - ne porte pas encore ses fruits.

Parallèlement, il est important de noter que les associations locales sont les seules à offrir des services d’écoute et d’hébergement aux victimes de violence. Faute de financement, ces centres ferment malheureusement les uns après les autres, dénonce Sabrina El Maalem, militante auprès de l'AMVEF.

Pour information, seules 6% des femmes violentées portent plainte contre leur agresseur.

La Rédaction

Crédit photo : Pixabay