Alain Giresse prend la tÃªte des Aigles de Carthage

Le Français, âgé de 66 ans, remplace ainsi Faouzi Benzarti licencié au mois d'octobre dernier par la Fédération nationale. Alain Giresse mènera-t-il la Tunisie à la victoire finale cet été à la Coupe d'Afrique des nations ?

C'est dans un contexte particulier que l'ancienne star des Bleus prend la direction de la sélection tunisienne pour une durée de 18 mois (contrat renouvelable). Et pour cause, son prédécesseur, F. Benzarti, avait gagné ses trois premiers matchs à la tête de l'équipe avant d'être viré sans ménagement, qui plus est dans des circonstances quelque peu obscures.

Pour information, Alain Giresse a été formé aux Girondins de Bordeaux où il remporte le championnat de France en 1984 et 1985, puis la coupe de France en 1986. Avec 182 buts inscrits, il est en conséquence le meilleur buteur de l'histoire des Girondins. Il a ensuite terminé sa carrière à l'OM, avant de retourner à Bordeaux comme directeur sportif.

En équipe de France, il compte quarante-sept sélections pour six buts marqués. Il remporte avec les Bleus l'Euro 1984 disputé en France et la Coupe Intercontinentale des Nations. Il est également troisième de la Coupe du monde 1986 et quatrième de la Coupe du monde 1982.

Par ailleurs, il devient entraîneur en 1995 et dirige les clubs de Toulouse FC, PSG et des FAR de Rabat ainsi que les sélections nationales de Géorgie, du Gabon, du Mali, et du Sénégal.

La Rédaction

Crédit photo : Wikipédia