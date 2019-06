Algérie : Andy Delort finalement non retenu pour la CAN

Algérie : Andy Delort finalement pas retenu pour la CAN



Alors que l'attaquant français de Montpellier (Ligue 1), Andy Delort, souhaitait rejoindre les rangs des fennecs au plus vite en raison du lien qui unit sa famille maternelle à l'Algérie, ce ne sera malheureusement pas le cas pour la CAN 2019 en Egypte.

Selon Foot Mercato, la FIFA estime (en effet) que Delort est sportivement français en raison d’un match joué avec les U20 tricolores. Face à ce contre-temps administratif, la Fédération algérienne de football a alors entrepris des démarches pour qu’un changement de nationalité soit opéré rapidement. Mais le timing était trop court pour que la FAF obtienne gain de cause dans ce dossier.

Pour information, le buteur a pris part cette saison à 36 matchs de championnat pour 14 buts et 7 passes décisives. Un bilan plus qu'honorable. Ce n'est donc que partie remise pour Delort et l'Algérie.

La liste des 23 Fennecs pour la CAN (21 juin au 19 juillet) :

Gardiens : Rais M'Bolhi (Al Ettifaq), Azzedine Doukha (Al Raed), Alexandre Oukidja (FC Metz).

Défenseurs : Aissa Mandi (Betis Séville), Mehdi Zeffane (Rennes), Ramy Bensebaini (Rennes), Rafik Halliche (Moreirense), Mehdi Tahrat (Lens), Djamel Benlamri (Shabab), Youcef Atal (Nice), Mohamed Fares (SPAL).

Milieux : Haris Belkebla (Brest), Ismael Bennacer (Empoli), Mehbi Abeid (Dijon), Sofiane Feghouli (Galatasaray), Adlene Guedioura (Nottingham Forest), Hichem Boudaoui (Paradou AC).

Attaquants : Adam Ounas (Naples), Riyad Mahrez (Manchester City), Islam Slimani (Fenerbahçe), Yacine Brahimi (FC Porto), Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Youcef Belaili (Espérance Tunis).

La Rédaction

Crédit photo : Wikipédia