AlgÃ©rie : Riyad Mahrez ne devrait pas quitter Leicester

Le meilleur joueur de Premier League 2015/2016, qui vient d'officialiser une prolongation de contrat en faveur de Leicester jusqu'en 2020, a confirmé qu'il voyait son futur avec les Foxes. De quoi mettre définitivement fin aux rumeurs insistantes de départ ?

«Je suis heureux de continuer l’aventure avec Leicester City. Cela a été un plaisir d’être ici durant les deux dernières années et demi, alors je vais poursuivre ici. J’ai réalisé de grandes choses avec ce club. »

Les déclarations du talentueux milieu offensif paraissent pourtant contradictoires car le joueur algérien a tour à tour été annoncé avec insistance au FC Barcelone ou plus récemment vers Arsenal, où Arsène Wenger souhaitait en faire le pendant d'Alexis Sanchez ou de Mesut Özil sur le front de l'attaque des Gunners.

Toutefois, le coach des champions en titre, Claudio Ranieri, n'a jamais douté que sa pépite puisse continuer une année de plus dans ce projet audacieux qu'est Leicester. Et pour cause, la formation britannique doit évidemment passer un cap supplémentaire pour figurer honorablement en coupe d'Europe. Cet objectif passe donc par un Mahrez de gala, souligne le technicien :

"Nous sommes maintenant en Ligue des champions et nous avons besoin de quelque chose en plus pour jouer contre les grandes équipes. Il sait très bien ce que je veux et que j'attends plus de lui. Je ne dis pas cela uniquement pour Riyad, mais pour tous mes joueurs."

Sur la même longueur d'onde

L'intéressé avoue dès lors avoir parfaitement avoir entendu le message et se félicite que le club ait réussi à conserver l'ensemble de son effectif, (hormis N'Golo Kanté s'est engagé en faveur de Chelsea) : "C’est bien de conserver tous les joueurs. C’est important car la saison passée, nous avons réalisé ce qu’il se fait de mieux en Angleterre", a-t-il indiqué.

Avant de conclure, déterminé : "Je pense que nous pouvons faire de belles choses cette année."

Quoi qu'il en soit, il faudra attendra la fermeture définitive du mercato anglais début septembre pour que les supporters des Foxes soient pleinement rassurés. En effet, la signature d'une prolongation de contrat est parfois utilisée pour contenter toutes les parties. Le joueur perçoit une forte prime, et en contrepartie le club négocie un transfert rapide à la hausse.

A suivre ...

Mathieu Portogallo

Source : L’Équipe