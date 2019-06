CAN 2019 : la Tunisie entre en piste

Dans l'attente depuis 15 ans d'un sacre continental, et son épopée à domicile en 2004, la Tunisie entend aborder sérieusement sa CAN 2019 contre l'Angola, aujourd'hui à 19h (heure locale en Egypte). Et cela, dans un groupe E particulièrement piégeux puisque le Mali et la Mauritanie en font aussi partie.

Depuis leur titre en 2004, les Aigles de Carthage restent en effet sur 5 quarts de finale (2006, 2008, 2012, 2015, 2017) et une élimination au premier tour lors de la CAN 2013.

La sélection menée par le talentueux, Wahbi Khazri, peut toutefois se rassurer en observant son bilan plutôt flatteur face aux Angolais. Soit 3 victoires et 3 matchs nuls en 6 confrontations au total.

- Historique des rencontres (source Mosaïque FM) :

1980 : 1-1 à Luanda en amical

1982 : 3-1 à Tunis en amical

1988 : 5-0 à Tunis en amical

2005 : 4-1 à Tunis en amical

2008 : 0-0 lors du premier tour de la CAN au Ghana

2008 : 1-1 à Monastir en amical

