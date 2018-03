Football : Houssem Aouar évasif sur son avenir international

Le jeune milieu lyonnais, Houssem Aouar, qui a éclaté en Ligue 1 cette saison, souhaite jouer pour la sélection nationale française. Pour autant, les Fennecs n'ont pas abandonné l'espoir de le faire changer d'avis

Et pour cause, ce dernier n'a joué pour le moment que quelques matches avec les équipe de jeunes de l'Hexagone. Un seul en U17 et deux avec les espoirs. Or, jusqu'à la catégorie espoir, un binational peut décider de changer d'avis et de servir un autre drapeau chez les A. Que ce soit en compétitions officielles ou à l'occasion de matchs amicaux.

De nombreux Franco-Algériens ont d'ailleurs fait ce choix par le passé en commençant avec les bleuets avant de rejoindre le pays d'origine de leurs parents par la suite.

En conséquence, le site Observalgerie a décidé de questionner Aouar sur la viabilité de ce schéma en ce qui le concerne. L'intéressé s'est ainsi montré particulièrement évasif en affirmant simplement que la fédération algérienne ne l'avait pas encore contacté. Étrange, vous en conviendrez, alors que le joueur avait pourtant opté pour l'équipe de France au mois de janvier dernier.

Pour rappel, le sélectionneur national, Rabah Madjer, avait laissé entendre dans la presse au début de l'année que la porte demeurait grande ouverte pour la jeune pépite qui affiche cette saison des statistiques très intéressantes : 5 buts et 2 passes décisives en 26 apparitions en Ligue 1.

La Rédaction

Source : Observalgerie