La CAN 2019 se jouera finalement en Egypte !



Alors que le Cameroun s'est vu retirer par la CAF l'organisation de la CAN 2019, l'Egypte a été choisie par l'institution pour prendre la relève en urgence.

Le pays cher à Samuel Eto'o paie en effet ses nombreux problèmes logistiques et financiers rédhibitoires pour boucler dans les temps un projet d'une telle ampleur.

De son côté, la Confédération africaine de football n'a jamais songé à annuler le cru 2019 de la célèbre compétition continentale du ballon rond. Et a tout mis en oeuvre pour trouver un nouvel hôte.

C'est donc désormais chose faite puisque l'Egypte accueillera l'événement dans moins de six mois. Le Caire présente en effet des infrastructures aptes à accueillir une CAN inédite dans son format, avec 24 équipes et se déroulant pour la première fois l’été.

Pour information, le Cameroun s'occupera quant à lui de l'édition 2021, et la Côte d'Ivoire celle de 2023. Enfin, la Guinée est fortement pressentie pour prendre les rênes de la CAN 2025.