La Coupe du Monde 2022 ne changera pas de format

Le prochain Mondial de football, qui se déroulera dans trois ans au Qatar, conservera son déroulement classique avec 32 équipes au lieu de 48 comme le souhaitait la Fifa. L'information a été officialisée mercredi par l'institution.

Initialement, ses dirigeants souhaitaient installer un nouveau format afin de permettre à plus de nations d'être représentées durant la plus belle des compétitions du ballon rond.

Un deuxième objectif était de dégager plus de revenus. De nombreuses sources évoquaient alors une fourchette potentielle oscillant entre 265 et 354 millions d’euros supplémentaires. 300 étant la projection basse et 400 la projection la plus haute.

Malheureusement, ce ne sera pas le cas puisque le Qatar n'est pas en mesure d'assurer un tel bouleversement logistique si près du but. Et cela, en raison de l'explosion certaine du nombre de matchs à assurer et de supporteurs à accueillir et "occuper".

Pour rappel, d'autres nations du golfe Persique s'étaient proposées de co-organiser l'événement avec Doha, mais l'embargo saoudien (et de ses alliés) pesant sur l'Etat gazier a rendu cette hypothèse impossible.

Quant à l'hypothèse du duo Koweït-Oman, plutôt neutre dans ce conflit régional, celle-ci a fondu comme neige au soleil puisque leurs dirigeants n’ont pas montré d’intérêt particulier en ce sens.

La Rédaction

Crédit photo : Pixabay