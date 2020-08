Le Covid-19 pousse la FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne de football a mettre fin au championnat

Suspendu depuis le mois de mars, le championnat algérien de football n'ira pas à son terme en raison de la pandémie Covid-19, a annoncé ce mercredi 29 juillet la FAF. Le CR Bélouizdad, leader au moment de l'arrêt de la saison 2019-2020, est donc officiellement couronné.

"À la majorité absolue et à titre exceptionnel, la FAF a décidé lors d'une session extraordinaire de son bureau fédéral de l'arrêt définitif de la saison sportive 2019-2020. Le CR Bélouizdad est désigné champion, de même que tous les leaders des autres Championnats au niveau des différents paliers du système pyramidal de compétition.

Ce dernier représentera donc l'Algérie lors de la prochaine édition de la Ligue des champions et sera accompagné par le MC Alger, départagé par rapport à l'Entente de Sétif (ex aequo au classement) grâce à la règle d'indice des matches disputés et des points récoltés ». L'ES Sétif jouera quant à lui la Coupe de la CAF", relaie le média francophone L'Equipe. Ce dernier se faisant écho du communiqué de la Fédération algérienne de football.

Le classement, c'est ici.