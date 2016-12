Leicester : Riyad Mahrez veut quitter le club !

Alors que le récent vainqueur du trophée de meilleur joueur de Premier League avait laissé entendre qu'il pourrait poursuivre son aventure à Leicester, de nombreuses sources évoquent un transfert imminent de l'international algérien vers un cador européen.

Selon BFM TV, "le milieu de terrain offensif de 25 ans aurait demandé à ses représentants de lui trouver un nouveau challenge." Riyad Mahrez, qui est lié à la formation britannique jusqu'en 2019 (42 000 euros par semaine), souhaiterait donc franchir un nouveau palier et renoncerait en conséquence à vivre l'épopée continentale promise aux supporters du King Power Stadium la saison prochaine.

Si des négociations de prolongations sont largement entamées avec Leicester (96 000 euros par semaine sont évoqués), celles-ci tarderaient à se concrétiser, poursuit la chaine d'informations. Néanmoins, le propriétaire du club, n'est autre que l'homme d'affaires et milliardaire thaïlandais, Vichai Srivaddhanaprabha. Ce dernier pourrait vraisemblablement sortir "d'autres arguments" pour convaincre la pépite de rester.

L'Espagne en ligne de mire

Le FC Barcelone occuperait malgré tout l'esprit de Mahrez qui se verrait bien fouler la pelouse du Camp Nou, rapporte parallèlement Yahoo Sport. Cela tombe bien, la formation catalane chercherait un remplacement polyvalent à la MSN, sa triplette vedette sud-américaine.

L'Algérien pourrait en effet soulageait une ligne d'attaque qui a pêché physiquement l'année dernière contre l'Atlético Madrid en quart de la plus belle des compétitions européennes, ainsi que dans la dernière ligne droite de la Liga.

Un départ n'est donc pas à exclure estime son agent, Kamel Bengougam : « Il est clair que ce qu'est en train de réaliser le joueur ne passe pas inaperçu, et de plus en plus de clubs se renseignent sur lui. Aujourd'hui, je peux dire que tous les grands clubs européens s'intéressent à ses services. Il y a donc une possibilité pour qu’il parte. C'est du 50-50. »

Mathieu Portogallo

Sources : BFM et Yahoo Sport