Maroc/Football : les hommes d'Hervé Renard ne rêvent que du Mondial en Russie

L'objectif est simple pour les Marocains le 6 novembre prochain au stade Felix Houphouet d'Abidjan lors de la dernière journée des éliminatoires du Groupe C : ne pas perdre leur place pour le Mondial. La formation menée par le Français Hervé Renard ne dispose en effet que d'un point d'avance sur son adversaire ivoirien.

Après une victoire très probante face au Gabon samedi dernier à domicile (3-0), et ce malgré "l'affaire du jus d'orange", les Lions de l'Atlas doivent absolument convertir l'essai lors de cette ultime étape en terres ivoiriennes.

La Royaume s'appuiera bien entendu sur Khalid Boutaib, auteur d'un triplé retentissant contre les Gabonais. Mais aussi sur ses hommes clés du milieu de terrain (Boussoufa, Ziyech, Belhanda, Amrabat).

Quant à la défense, elle reste très performante puisqu'elle n'a pas encore encaissé de buts lors de ce troisième tour qualificatif. Des tauliers tels que Dirar ou encore Benatia, ne sont clairement pas de trop pour entrevoir Moscou.

En ce qui concerne le coach Renard, son expérience n'est plus à démontrer; ce dernier ayant brillamment triomphé lors des Coupes d'Afrique 2012 avec la Zambie et 2015 avec... la Côte d'Ivoire.

L'ancien entraîneur de Sochaux et Lille sait d'ailleurs plus que quiconque comment verrouiller la porte de "la maison" avec déjà trois scores de 0-0 enregistrés dans ce groupe C.

Pour rappel, la dernière participation du Maroc au Mondial remonte à 1998 en France.

La Rédaction