Maroc : Hervé Renard a officialisé sa liste pour les matchs couperets contre le Mali

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, Hervé Renard, a officialisé une liste élargie des joueurs qui affronteront le Mali dans une double confrontation les 1er et 5 septembre. Un duel au combien important alors que les Marocains occupent la deuxième place du groupe C comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

Deux victoires sont en effet impératives pour espérer mettre pied sur le sol russe l'été prochain. La faute à des débuts timides des Lions de l'Atlas qui n'ont pu faire que match nul contre la Côte d'Ivoire le 12 novembre dernier à Marrakech (0-0) et le Gabon à Libreville le 8 octobre de la même année (également 0-0).

Après une Coupe d'Afrique 2017 plutôt correcte, avec de surcroît un groupe déplumé (élimination en quart), les hommes de Renard veulent absolument convertir l'essai et poursuivre sur cette lancée. Les retours de Medhi Benatia et de Hakim Ziyech rendent cette perspective d'autant plus crédible.

A noter l'absence remarquée du très technique milieu de terrain, Sofiane Boufal (Southampton).

La liste (publiée sur Afrik Foot) :

Gardiens de but : Munir El Kajoui (Numancia-Esp), Yassine Bounou (Gerone-Esp), Yassine El Kharroubi (WAC)

Défenseurs : Marouane Da Costa (Başakşehir-Turquie), Mehdi Benatia (Juventus-Italie), Romain Saiss (Wolverhampton-Ang), Jawad Yamiq (RCA), Achraf Hakimi (Real Madrid-Esp), Amine Khemass (Genk-Belg), Soufiane El Akouch (Nimes-France), Nabil Dirar (Fenerbahce-Turquie)

Milieux de terrain : Karim El Ahmadi (Feynoord-PB), Youssef Ait Bennaser (Caen-France), Younes Belhanda (Galatasaray-Turquie), Hakim Ziyech (Ajax-PB), Faycal Fajr (Getafe-Esp), Mbarek Bousoufa (Al Jazira-UAE), Oussama Tanane (Saint-Etienne -France), Noureddine Amrabet (Watford-Ang), Mehdi Carcela (Olympiakos-Grece), Mohamed Ounajem (WAC), Mohamed Fouzir (Al Nasr-Arabie Saoudite)

Attaquants : Aziz Bouhaddouz (Sankt Pauli -Allemagne), Mimoun Mahi (Groningue-PB), Rachid Alioui (Nimes-France), Khalid Boutaib ( Yeni Malatyaspor-Turquie), Walid Azarou (Al Ahly-Egypte)

Le groupe C, c'est ici

La Rédaction

Sources : L'Equipe et Afrik Foot