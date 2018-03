Maroc : Hervé Renard prévoit une large revue d'effectif avant la Coupe du Monde

Le sélectionneur marocain, Hervé Renard, n'a pas encore arrêté à 100% la liste de joueurs qui représentera le Royaume lors de la Coupe du monde en Russie (du 14 juin au 15 juillet 2018). Le Français entend encore procéder à une large revue d'effectif aujourd'hui face à l’Ouzbékistan afin de peaufiner ses derniers ajustements.

"Vous ne serez pas surpris. Il y aura un grand turn-over contre l'Ouzbékistan. Les rencontres amicales permettent avant tout d'évaluer certains joueurs, pour d'autres de les voir pour la première fois. C'est donc à eux de faire le nécessaire pour être au rendez-vous", a-t-il indiqué lors du traditionnel point presse d'avant-match.

Avant de revenir dans la foulée sur la victoire contre la Serbie vendredi à Turin (2-1), riche en renseignements, malgré la présence de nombreux titulaires habituels au coup d'envoi : "Je suis très satisfait de la progression collective. En ce moment, je ne regarde pas la défense, le milieu ou l'attaque, je me focalise plutôt sur l'action collective dans son ensemble."

Le natif d'Aix-les-Bains a néanmoins prévenu ses hommes que le Mondial serait d'un tout autre niveau, les poussant à travailler chaque détail pour se laisser une chance d'aller plus loin que la phase de groupe :"I l reste beaucoup de choses à voir pour être plus performants dans une compétition comme la Coupe du monde, qui plus est contre l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Il va falloir être très intelligent et être au point techniquement, c'est une marche supérieure par rapport à ce qu'on peut avoir comme match en Afrique."

Pour rappel, les Lions de l'Atlas pourraient encore affronter l'Estonie et la Slovaquie avant de s'envoler pour la Russie.

