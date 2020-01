Riyad Mahrez compte bien remporter le Ballon d'or africain 2020

Si le virevoltant ailier de Manchester City n'a pas manqué de féliciter le Sénégalais, Sadio Mané, pour avoir remporté le Ballon d'or africain 2019 devant son coéquipier égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, le capitaine de l'équipe d'Algérie compte bien prendre sa revanche en 2020.

Riyad Mahrez multiplie en effet les prestations encourageantes ces derniers mois en club et gagne peu à peu sa place au sein d'un effectif aussi pléthorique que talentueux. En atteste son but inscrit récemment à Old Trafford contre l'ennemi honni d'United. Et cela, en League Cup.

De quoi saluer, mais aussi chambrer la star sénégalaise sur Twitter :

"Félicitations à Sadio pour son trophée bien mérité et désolé de ne pas avoir pu venir à la cérémonie, mais j’ai dû commencer à marquer pour le trophée 2020. A l’année prochaine inch’Allah".

2020 sera-t-il un bon cru pour le Fennec après la victoire de sa sélection à la Coupe d'Afrique 2019 ?

A suivre...

