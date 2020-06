Vers un rachat spectaculaire de l'Olympique de Marseille ?

Un fonds en provenance du golfe Persique pourrait rapidement proposer une offre de rachat au propriétaire olympien, l'Américain Frank MacCourt. De quoi éventuellement alimenter la guerre géopolitique que se mènent le Qatar (qui possède le PSG) et l'Arabie saoudite ainsi que ses alliés régionaux.

Selon Le Figaro, qui relaie l'information, ce processus porterait sur une somme de 700 millions d'euros... déjà versée par les potentiels racheteurs sur un compte de la banque d'affaires internationale, Rothschild. Et cela, il y a deux semaines.

La stratégie serait la suivante : 300 M€ pour le propriétaire US, 200 M€ pour éponger le passif de l'OM et 200 M€ à investir sur le mercato pour renforcer l'équipe. Le journal précise que malgré les démentis, le Bostonien serait bel et bien vendeur. Cependant, ce dernier ne souhaite pas l'officialiser afin de pouvoir négocier une vente au prix fort.

Parallèlement, le média Le Phocéen indique que l'homme d'affaires franco-tunisien,Tarak Ben Ammar - issu du secteur cinématographique et nommé au conseil de surveillance de Vivendi en 2015 - serait derrière cette offre.

L'ancien président du club de rugby toulonnais, RCT, Mourad Boudjellal, pourrait quant à lui prendre la succession de Jacques-Henry Eyraud à la tête de la formation marseillaise.

A suivre...

