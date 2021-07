Covid : quelles sont les conditions pour rejoindre la Tunisie depuis la France ?

Du fait de la circulation de la Covid et de ses variants (les chiffres de la pandémie peuvent être consultés sur le site du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), toute entrée en France et toute sortie est strictement encadrée, souligne de le site de la diplomatie hexagonale .

Dès lors, il convient de s’informer soigneusement et impérativement de la réglementation en vigueur en se référant notamment à l’alerte COVID-19 des conseils aux voyageurs pour d’une part, vérifier si le déplacement à destination ou en provenance du pays envisagé est soumis au régime des motifs impérieux, d’autre part, respecter les mesures sanitaires mises en place à l’entrée sur le territoire français.

Conditions d’entrée sur le territoire tunisien

Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le système sanitaire tunisien depuis plusieurs semaines, il est vivement recommandé aux voyageurs se rendant en Tunisie d’avoir achevé leur schéma vaccinal contre le Covid-19 avant leur départ.

A partir du 1er juillet 2021, les voyageurs de plus de 12 ans non vaccinés entrant en Tunisie doivent : présenter un test PCR négatif à la Covid-19, réalisé moins de 72 heures avant le premier embarquement ; s’engager sur l’honneur à respecter un auto-isolement de sept jours à partir de leur arrivée en Tunisie ; remplir avant l’embarquement les informations obligatoires demandées sur ce site puis imprimer et signer les deux documents générés par l’application : la fiche sanitaire et la fiche d’engagement qui seront remises aux services sanitaires tunisiens à l’arrivée.

Il est recommandé d’indiquer un numéro de téléphone tunisien (par exemple celui de la personne qui vous héberge ou de l’hôtel) pour valider la production de ces documents. Les voyageurs vaccinés (ayant reçu leurs deux doses pour les vaccins à deux injections, une dose pour les vaccins ne nécessitant qu’une seule injection, et les personnes qui ont reçu une dose de vaccin après avoir été contaminés) sont tenus de présenter un test PCR négatif à la Covid-19, réalisé moins de 72 heures avant le premier embarquement.

Par ailleurs, depuis le 19 avril 2021, les passagers des vols charters ou ceux qui ont souscrit un voyage organisé (« Inclusive Tour/Voyage à Forfait ») doivent respecter les mesures spécifiques suivantes : présentation, à l’arrivée, du résultat d’un test PCR négatif réalisé au maximum 72 heures avant l’embarquement (les voyageurs complètement vaccinés sont exemptés de test PCR du 1er juillet au 9 juillet 2021 compris) ; engagement de rester en groupes (« cohorting ») et de respecter strictement le protocole sanitaire tunisien dès l’arrivée en Tunisie, en passant par le transport touristique, l’hébergement et le déplacement, à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements d’hébergement touristique.

Il est recommandé de se tenir régulièrement informé, de suivre les recommandations des autorités locales et de consulter le site Internet de l’ambassade de France en Tunisie. Mesures sanitaires en vigueur en Tunisie A partir du 1er juillet 2021, les mesures sanitaires ciblées mises en place le 26 juin 2021 seront renforcées sur tout le territoire : couvre-feu de 20h à 5h du matin sur tout le territoire tunisien ; interdiction et report de toutes les manifestations publiques (fêtes, événements culturels, mariages, etc.) ; renforcement du contrôle de l’application des protocoles sanitaires dans les espaces et les commerces.

Au niveau local, les autorités ont décidé de mesures ciblées selon le taux d’incidence : Dans les gouvernorats de Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili, Tozeur, Gafsa, Jendouba et Bizerte : limitation du taux d’accueil dans les lieux publics à 30% pour les espaces fermés et 50% pour les espaces ouverts. Dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Sidi Bouzid, Kasserine, Le Kef, les gouverneurs peuvent prendre des mesures de confinement ciblé à l’échelle de la délégation pour isoler les foyers de contamination (« clusters »).

En outre, dans ces gouvernorats : réduction de l’activité des commerces. Pas de chaises à l’intérieur des cafés et restaurants et service à emporter à partir de 16h. Dans les gouvernorats du grand Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba), le gouverneur peut prendre des mesures de confinement ciblé à l’échelle de la délégation pour isoler les clusters et peut également décider de l’isolement de certains quartiers. En outre, dans ce gouvernorat : interdiction d’entrer ou de sortir du gouvernorat ; réduction de l’activité des commerces, cafés et restaurants. Pas de chaises à l’intérieur des cafés et restaurants et service à emporter à partir de 16h.

Enfin, depuis le 20 juin 2021, les gouvernorats de Beja, Kairouan, Siliana, Zaghouan sont soumis à un confinement général et à l’isolement. Cela signifie : interdiction d’entrer ou de sortir du gouvernorat ; ouverture uniquement des commerces essentiels ; régime de permanence pour les services publics. La Tunisie a annoncé le renforcement des mesures de contrôle du port du masque dans les espaces publics fermés et les transports, la fermeture des établissements qui ne respectent pas le protocole sanitaire et l’imposition d’une amende de 60 dinars tunisiens pour les contrevenants.

Un numéro vert a été ouvert par le ministère tunisien de l’Intérieur pour toute personne souhaitant se renseigner sur ces mesures : 00216 80 10 11 11 .

Les risques d'attentat subsistent encore

Pour rappel, comme indiqué dans l’alerte générale, publiée le 29 octobre 2020, le risque d’attentat étant élevé, les Français résidents ou de passage à l’étranger sont appelés à faire preuve de vigilance maximale. Il convient en particulier de se tenir à l’écart de tout rassemblement et d’être prudent à l’occasion des déplacements. Il est également recommandé de se tenir informé de la situation et des risques, en consultant les recommandations des Conseils aux voyageurs. Les Français de passage sont invités à s’enregistrer sur le fil d’Ariane, afin de recevoir les alertes concernant le pays où ils se trouvent.