Importations : la Tunisie soigne son stock de devises étrangères

Tunis retrouve des couleurs sur le marché international via la redémarrage de son secteur touristique et la bonne tenue de ses exportations énergétiques et de phosphate.

Conséquence directe : l'Etat qui disposait en août d'une réserve de 5,2 milliards d'euros, soit 96 jours d'importation (une hausse de 55% par rapport à la période estivale 2018), atteint désormais plus de 6 millions d'euros, soit 107 jours d'importation.

Selon Jeune Afrique, qui relaie les chiffres du ministère du Tourisme, "les secteurs du tourisme et ceux de l’énergie et des mines, moribonds depuis la révolution, sont repartis et expliquent ce nouvel afflux de devises.

Au premier semestre, les recettes touristiques ont (ainsi) atteint près de 623 millions d’euros (+42,5 % par rapport à la même période en 2018). Quant aux exportations énergétiques et de phosphate, (ces dernières) ont grimpé respectivement de 23,5 et 22,7% durant les sept premiers mois de l’année 2019".

Pour information, le premier quart de l'année 2019 affichait déjà une hausse touristique sur le sol tunisien de l'ordre de 18% par rapport à la même période en 2018. Au total, le nombre de visiteurs devrait dépasser les 9 millions cette année au pays du Jasmin.

La Rédaction