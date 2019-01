La Tunisie espère un million de touristes français en 2019

Après plusieurs années de disette liées au djihadisme et à ses multiples attentats de 2015 (Musée du Bardot, Sousse, convoi présidentiel), la Tunisie retrouve des couleurs dans un secteur névralgique : le tourisme.

Une embellie à laquelle participent largement les voyageurs hexagonaux, puisqu'ils sont 800 000 à avoir choisi le pays du jasmin pour leurs vacances en 2018, confirme Olivier Poivre d’Arvor, l’ambassadeur de France à Tunis.

Ce dernier est même allé plus loin et s'est livré au petit jeu des pronostiques lors d'une réception organisée dans l'institution pour le Nouvel An.

L'intéressé a en effet révélé qu'il pesait de tout son poids pour attirer plus d'un million de compatriotes sur le sol tunisien lors du cru 2019.

Selon le site Sputnik, la Tunisie ne se cache même plus et projette de monter à l’horizon 2020 sur le podium des meilleures destinations touristiques planétaires.

A suivre donc...

La Réaction

Crédit photo : Pixabay