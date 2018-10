La Tunisie se dote de sa première loi contre le racisme

Le Parlement tunisien a adopté mardi 09 octobre une loi contre le racisme. Une première pour le géant maghrébin saluée à sa juste valeur.

Le texte sanctionne ainsi les propos racistes, mais aussi l'incitation à la haine et les discriminations. Cette avancée législative attendue de longue date, n'a donc pas manqué de satisfaire l'opinion publique, à l'image des associations militant en faveur des minorités.

"C'est un tournant très important dans l'histoire de la Tunisie, équivalent à l'abolition de l'esclavage (en 1846)", se réjouit ainsi le président du Forum national pour les droit économiques et sociaux.

Concrètement, le pays aura dû attendre près de deux siècles pour que le racisme commence réellement à intéresser les pouvoirs judiciaire et étatique.

Dans les faits, les propos racistes seront en conséquence sanctionnés d'une peine pouvant aller jusqu'à 1000 dinars et un an d'emprisonnement.

"L'incitation à la haine", les "menaces racistes", la "diffusion" et "l'apologie du racisme" ainsi que la "création" ou la "participation à une organisation soutenant de façon claire et répétitive les discriminations" seront quant à elles punies de un à trois ans de prison, et jusqu'à 3000 dinars d'amende.

