La Tunisie soigne sa réputation touristique grâce à la Thalassothérapie

D’après une étude menée par l’Office National de Thermalisme et d’hydrothérapie (ONTH), le pays du Jasmin représente la deuxième meilleure destination mondiale en matière de thalassothérapie, relaie le site Réalité.

"La Tunisie constitue l’une des destinations mondiales d’envergure en matière de thalassothérapie. Actuellement, notre pays compte 60 centres spécialisés, et d’ici 2027, on devrait en avoir 90. Chaque année, ces centres accueillent pas moins de 200 000 touristes, en plus des tunisiens qui y prennent leurs quartiers", confirme ainsi la structure.

Un accord aérien avec l'UE favorable pour le tourisme local

Pour rappel, depuis le début du mois de février, les compagnies aériennes de l'UE peuvent emprunter l'espace aérien tunisien. Seul l'aéroport de Tunis-Carthage manque à l'appel. Et cela, durant 5 ans afin de protéger la compagnie nationale, TunisAir.

Si le mémorandum avait été officialisé dès le mois de décembre, sa mise en oeuvre fut en effet retardé par le Brexit et la sortie annoncée du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Dans les faits, l'accord prévoit une élimination des capacités et des nombres de vols pour les compagnies éligibles, une déréglementation tarifaire, ainsi que la mise en place d'un contexte compétitif selon les règles de la concurrence.

...Et pour TunisAir

TunisAir gardera toutefois encore un fort ascendant commercial sur l'aéroport de la capitale où les compagnies à bas coût du Vieux Continent ne pourront, par exemple, pas oeuvrer jusqu'en 2025.

Enfin, deux structures locales, à savoir Tunisian Traval Services et NouvelAir, devraient profiter de cette brèche pour conclure des partenariats avec plusieurs Etats européens tels que l'Italie, l'Allemagne ou encore la France dont les ressortissants ne manquent pas chaque année pour passer des vacances au pays du Jasmin.

De quoi voir l'avenir touristique national sereinement.

