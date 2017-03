L'Allemagne trouve un accord avec la Tunisie sur la question des migrants illégaux

Berlin et Tunis ont trouvé un accord jeudi 2 mars portant sur le rapatriement au pays des Tunisiens présents illégalement sur le sol allemand.

"Cette convention a été signée par les deux pays. Elle va satisfaire la Tunisie et va satisfaire l’Allemagne", a annoncé dans la foulée le président Essebsi, qui ajoute que cette dernière "ne porte pas atteinte à la souveraineté de la Tunisie ou d’un autre Etat."

Actuellement, 1500 Tunisiens vivent outre-Rhin de façon irrégulière, estime la chancelière allemande, Angela Merkel. De ce fait, Tunis s'est engagé à identifier ces personnes sous trente jours puis à leur délivrer en une semaine les documents de voyage nécessaires à leur rapatriement :

"Des mesures seront prises dans les consulats tunisiens en Allemagne pour aider à leur identification", ajoute Béji Caïd Essebsi.

Le Parlement tunisien a d'ailleurs confirmé via un communiqué que "ceux qui ne sont pas habilités à bénéficier de la protection de l’Allemagne devront quitter le pays, si possible pacifiquement et au besoin par la force."

Pour rappel, la Tunisie est en proie parallèlement à de graves doutes quant à la problématique des djihadistes tunisiens qui sont déjà rentrés au pays ou rentreront après avoir combattu en Irak et en Syrie.

Si la Constitution ne permet pas d'empêcher leur retour, les manques législatifs et pédagogiques inquiètent la population qui redoutent de nouveaux débordements.

La Rédaction

Sources : Jeune Afrique et Le Monde