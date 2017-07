Le Royaume-Uni ne place plus la Tunisie sur sa liste noire des destinations touristiques

Le Royaume-Uni a annoncé mercredi 26 juillet que la majorité* de la Tunisie ne faisait plus partie des zones touristiques déconseillées aux ressortissants britanniques; une décision salvatrice pour Tunis.

Les nombreux attentats qui frappèrent l'Etat maghrébin durant l'année 2015 (Musée du Bardot, Sousse, le convoi présidentiel..) avaient largement impacté le tourisme local.

Ce cataclysme issu de la mouvance djihadiste avait poussé les autorités de nombreux pays occidentaux à déconseiller à leurs concitoyens de voyager sur le sol tunisien.

Si l'Algérie et la Russie avait quelque peu enrayé la débâcle économique qui s'en est suivie, la situation des acteurs économiques touristiques tunisiens devint peu à peu critique, bien que certains entrepreneurs ne manquaient pas d'idées pour inverser la tendance.

Néanmoins, la situation pourrait très vite évoluer avec cette décision prise par Londres, le Royaume-Uni étant un important pourvoyeur de touristes pour la Tunisie (comme la France par exemple).

A l'heure actuelle, les chiffres 2017 relayés par l'Office nationale restent encore modestes avec 231 336 visiteurs internationaux en janvier et 190 966 en février.

Mais ces données démontrent toutefois une hausse du nombre de touristes respectifs sur un an de 19,8 et 38%. Et cela ne fait que commencer.

*Sauf le Mont Chaambi et la zone frontière Libyenne

La Rédaction

Source : Jeune Afrique