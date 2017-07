Le Sénat américain pourrait accorder une nouvelle financière à Tunis

La première visite officielle aux Etats-Unis du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed (9 au 12 juillet), pourrait porter ses fruits. 12 sénateurs américains ont en effet introduit mardi 11 juillet une résolution d'entraide pour la Tunisie.

Selon le site Business News, "les parlementaires ont rappelé les liens historiques qui lient la Tunisie aux Etats-Unis. Ces derniers ont également engagé leur gouvernement à fournir à Tunis un financement et un niveau d’assistance suffisants pour l’aider à renforcer sa transition démocratique qui se veut stable, prospère et plus inclusive."

Cette possible béquille pécuniaire vise avant tout à aider les autorités locales à lutter contre le djihadisme dont la menace plane toujours au-dessus du pays maghrébin; un véritable fléau qui a largement impacté l'activité touristique locale vitale pour l'économie tunisienne.

La Commission des Affaires étrangères du Sénat a ainsi réitéré son souhait "de préserver une Tunisie libre, démocratique et pacifique."

Les sénateurs américains ont par ailleurs "encouragé Y.Chahed à lutter contre la corruption tout en l’incitant à accélérer les réformes économiques essentielles."

Avant d'exprimer dans la foulée "leur volonté de voir la Constitution tunisienne de 2014 s’appliquer de manière effective notamment pour ce qui concerne les libertés individuelles consacrées."

La Rédaction

Source : Business News