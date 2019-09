L'ex-dictateur tunisien, Ben Ali, dans un état critique en Arabie saoudite

Réfugié en Arabie saoudite depuis le Printemps arabe, l'ex-président tunisien, Zine el-Abidine Ben Ali, se trouverait actuellement dans un état de santé particulièrement vacillant.

Selon une information du site Espace Manager, relayée par Le Point, l'intéressé aurait été hospitalisé d'urgence, il y a quelques jours, à l'hôpital de Jeddah en raison d'un malaise.

De son côté, la fille du dictateur, Halima Ben Ali, est immédiatement montée au créneau pour affirmer que les jours de son père n'étaient pas comptés :

"Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, Zine Eel-Abidine Ben Ali n'est pas mort. Il n'est pas très malade ou mourant non plus. Il est juste malade comme peut l'être toute personne de son âge. Il se trouve à l'hôpital et son état de santé est stable."