Mondial 2018 : les joueurs tunisiens porteront ponctuellement l'habit traditionnel

En vertu d'un accord passé entre la Fédération tunisienne de football et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, les membres de la sélection nationale, joueurs et staff, porteront l'habit traditionnel à divers moments du Mondial qui aura lieu cet été en Russie (14 juin- 15 juillet).

Cette décision fait suite à une récente polémique portant sur des séances photos mettant en scène les joueurs avec le costume officiel qu'ils porteront durant la compétition. Un choix vestimentaire qui a immédiatement fait débat en Tunisie.

La Fédération a donc pris la décision de prendre un tout autre virage en instaurant à la place l'habit traditionnel qui bénéficie d'une bien meilleure aura.

Une nouvelle session photos aura donc lieu prochainement. Toutefois, aucune date n'a encore été arrêtée pour le moment.

Pour rappel, les Aigles de Carthage devront mettre les bouchées doubles pour se qualifier pour les 8 ème de finale. Ces derniers sont en effet tombés dans le groupe G dans lequel figurent la Belgique et l'Angleterre. Le Panama s'affirme quant à lui comme le Petit Poucet de ce quatuor.

La Rédaction

Source : Webdo