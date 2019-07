Près de 80 personnes périssent au large des côtes tunisiennes

Une embarcation de fortune en provenance de Zouara, en Libye, et comprenant 80 migrants, n'a pas résisté au terrible voyage censé les amener vers une terre plus accueillante. Cette dernière, partie lundi, s'est disloquée au large des côtes tunisiennes. Seules 4 personnes ont pu être sauvées par les gardes-côtes.

Selon Le Parisien, qui relaie l'information, des dizaines de morts sont à craindre. L'un des rescapés, un jeune Malien, a raconté son calvaire. Un récit particulièrement poignant :

"On a passé deux jours comme ça, accrochés au bois. On était environ 80, des Guinéens, des Ivoiriens, des Maliens, des Burkinabés. Il y avait quatre femmes, une enceinte, une avec son bébé, et toutes sont restées dans l'eau", explique ainsi le malheureux, effondré.

Toujours selon le média, "q uatre survivants, trois Maliens et un Ivoirien, ont été secourus par la Garde nationale maritime, alertée par des pêcheurs". L'un d'eux a malheureusement rapidement perdu la vie.

La Rédaction

