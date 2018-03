Tunis vantée pour sa qualité de vie au Maghreb

Dans son dernier rapport, le cabinet Mercer, leader mondial du conseil en ressources humaines, santé prévoyance, retraite et investissements, a plébiscité Tunis comme la métropole offrant la meilleure qualité de vie au Maghreb.

Toutefois, la capitale tunisienne a encore du travail sur la planche pour progresser au sein de la hiérarchie planétaire puisque cette dernière n'occupe que la 104 ème place sur les 231 villes étudiées par la structure.

Tunis perd d'ailleurs une place par rapport au classement 2017, ce qui ne l'empêche pas pour autant de rester au sommet de l'olympe au Maghreb.

Elle devance ainsi Rabat et Casablanca, respectivement 117e et 124e. Mais aussi Alger (184e) et Tripoli (218e), loin derrières.

Il est important de noter que Mercer prend en compte 39 critères dans son rapport. Ces derniers allant de la criminalité à la gestion des déchets, en passant par les transports en commun, l'approvisionnement en électricité, les services de téléphonie ou encore le climat.

Pour rappel, la grande gagnante du cru 2018 n'est autre que Vienne, la capitale autrichienne, qui a su faire la différence grâce "à la sécurité qu'elle procure à ses habitants, mais aussi par l'efficacité de ses transports en commun et la diversité de ses structures culturelles et récréatives".

La Rédaction

Source : The Huffington Post