Tunisie : la BAD vient en aide aux Ã©coles inondÃ©es dans le gouvernorat de Nabeul

Alors que de nombreuses écoles ont été submergées par les eaux au mois de septembre dernier dans le gouvernorat de Nabeul, la Banque africaine de développement a décidé en retour d'allouer 1 million de dollars au gouvernement tunisien pour qu'il remette rapidement en selle les 28 000 élèves concernés par les inondations.

"Dans le cadre d’une approche intégrée, cette assistance permettra à près de 28 000 élèves, de retrouver rapidement les bancs de l’école et d’apprendre en toute sérénité", souligne ainsi le communiqué de l'institution.

Selon l'Agence Ecofin, qui relaie l'information, "le premier volet d’intervention de cette aide d’urgence portera sur la restauration de l’infrastructure scolaire avec la reconstruction des 57 bâtiments scolaires dégradés et leur rééquipement en mobiliers, matériels pédagogiques et informatiques. Sa seconde composante améliorera, quant à elle, la résilience de la population aux risques climatiques à travers la sensibilisation du corps éducatif et des élèves à la gestion des catastrophes naturelles"

Il est également important de noter que la BAD inclut dans ce projet une véritable volonté de lutter contre l'abandon scolaire localement.

