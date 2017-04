Tunisie : la communauté universitaire incrédule face à une thèse dénouée de sens

Une thèse soutenue par une étudiante tunisienne fait actuellement débat au sein de la communauté universitaire du pays. Cette dernière souhaite en effet prouver que la Terre est plate, défiant ainsi toutes les lois de la physique. Mais ce qui crée la stupeur, c'est avant tout le fait que ce sujet ait été validé en amont.

Selon l'intéressée, doctorante en géologie à l'université de Sfax, le monde scientifique nage dans le déni depuis des siècles, cela ne fait pas de doute, puisque "la Terre est plate et le soleil gravite autour", conclut-elle.

Cette dernière rejette donc les lois de Newton, de Kepler et d’Einstein en raison de la faiblesse de leurs fondements, tout en proposant une nouvelle théorie conforme aux versets du coran, indique Jeune Afrique.

Voici ses conclusions quelques farfelues, vous en conviendrez :

"Toutes les données et les arguments physiques religieux ont permis de démontrer la position centrale, la fixation et l’aplatissement de la surface de la Terre, la révolution du soleil et de la lune autour d’elle. Par ailleurs, les étoiles possèdent trois rôles : décorer le ciel, lapider les diables et guider les créatures dans les ténèbres de la terre."