Tunisie : la construction d'un aéroport à Bizerte se précise

Le ministre tunisien des Transports, Radhouane Ayara, a officialisé jeudi le lancement d'un appel d'offres portant sur la construction d’un nouvel aéroport international dans la ville de Bizerte (60 km au nord de Tunis). Le coût de ce projet est estimé à 2047 milliards de dinars. Quant à sa date de livraison, les autorités planchent pour l'horizon 2030.

Il s'agirait ainsi du 10 ème aéroport bâti dans le pays, alors que la Tunisie ambitionne de faire du secteur des transports une locomotive pour sa croissance économique, mais aussi un moteur social.

En effet, selon La Tribune, "ce projet n'est pas isolé car il s'inscrit dans le cadre d'une vision stratégique destinée à améliorer la capacité d'accueil des aéroports permettant entre autres, de faire sortir la population de l'isolement et favoriser l'intégration sociale".

De ce fait, plusieurs dossiers similaires sont actuellement étudiés par le gouvernement. A l'image de la transformation en aéroport civil de l'aéroport militaire de Remada situé à plus de 600 km au sud de la capitale. Mais aussi du réaménagement et de la maintenance des sites de Tozeur Nefta (Sud-Ouest) et de Djerba Zarzis (Sud-Est).

Parallèlement, il est important de noter que l'aéroport international de Tunis-Carthage subira lui aussi un lifting à hauteur de 190 millions de dinars."Les travaux devront permettre de créer deux zones de tri et la délivrance des bagages d'une capacité de 7,5 millions de passagers par an", conclut ainsi le ministre.

