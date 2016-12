Tunisie : lancement d'une application mobile dÃ©diÃ©e Ã  l'emploi jeune

Les jeunes Tunisiens bénéficient désormais d'une nouvelle corde à leur arc dans la perspective d'un job grâce à une application mobile lancée jeudi par l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail indépendant (ANETI). Cette dernière nommée, « Droits des jeunes au Travail », est chargée de les orienter efficacement dans leurs recherches.

L'innovation a par ailleurs été chapeautée par le Bureau international du travail (BIT) et par l’Agence Danoise pour le développement international (DANIDA) qui a financé le projet PEJTUN, dont l’application est l’une des composantes.

Fruit d’une coopération entre l’Etat et les partenaires sociaux tels que l’UGTT et l’UTICA, il doit permettre de donner un coup de fouet au marché du travail local en proposant plus d’opportunités décentes tout en améliorant de manière efficiente l’employabilité.

L'application a quant à elle l'objectif de renforcer les outils déjà existants en créant une proximité plus importante entre les demandeurs d'emploi et les structures dédiées.

L'internaute dispose ainsi d’un accès immédiat aux services de l'ANETI, mais jouit parallèlement d'un accompagnement dans la rédaction de ses CV et lettres de motivation afin d’être prêt le jour J lors de l'entretien d'embauche.

Pour le Ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Imed Hammemi, le but est double puisqu'elle doit permettre également aux jeunes Tunisiens de se lancer dans de nouveaux projets.

Ce dernier a rappelé dans la foulée que le programme, testé en 2014 dans les gouvernorats de Béja, Jendouba et Siliana, a déjà fait ses preuves puisqu'il a permis l'accompagnement de 150 personnes via un investissement de 2,5 millions de dinars.

La Rédaction

Sources : ANETI et Direct Info