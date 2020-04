Tunisie : le nombre de violences conjugales explose durant le confinement

En confinement depuis le 20 mars dernier, la Tunisie subit un triste effet collatéral de la pandémie du Covid-19 puisque les violences conjugales ont explosé sur le territoire depuis 10 jours.

Dans les faits, ces scènes insupportables de la vie quotidienne des ménages tunisiens (40 000 sur un an) ont connu une multiplication par cinq sur cette période.

L'information a été confirmée par la présidente du département de lutte contre la violence contre la femme au ministère de la la Femme et de l’enfance, Djala Gtari.

"En cette période de confinement, les habitudes sociales ont changé, et les comportements des familles ont été également impactés par ces nouvelles dispositions. Le temps de contact entre les différents membres de la famille et notamment entre les couples est devenu encore plus large, ce qui pourrait expliquer cette hausse", a ainsi commenté l'intéressée sur les ondes Mosaïque FM.

Pour rappel, Tunis a mis en place 24 heures sur 24 le numéro vert, 1899, pour que les victimes témoignent et bénéficient d'une assistance psychologique.

