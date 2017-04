Tunisie : le procès de Sousse débutera le 26 mai prochain

Le procès de l'effroyable tuerie de Sousse du 26 juin 2015 s'ouvrira le 26 mai prochain dans la capitale tunisienne avec en mémoire les 38 personnes qui perdirent la vie sous les tirs d'un sanglant djihadiste. Trente-trois individus au total sont poursuivis dans le cadre de cette affaire.

Si 27 Tunisiens sont accusés de "crimes terroristes", "d'homicide" et de "complot contre la sûreté de l'Etat", six membres des forces de sécurité locales sont également sur le fil du rasoir pour "non assistance à personne en danger."

Ce jour-là, un étudiant avait choisi la plage de Port el-Kantaoui pour ôter la vie d'une dizaine de vacanciers avant de parfaire son funeste dessein dans le complexe de l'hôtel Imperial Marhaba. Ce dernier prêta allégeance au préalable au groupe terroriste Etat islamique.

Le tourisme national subit alors un sérieux contre-coup suite aux multiples attentats ayant frappé le pays en 2015, qu'il s'agisse de Sousse, du Musée du Bardo ou encore de l'attaque contre le bus de la garde présidentielle.

En ce qui concerne Sousse, l'activité dans ce secteur reprend tant bien que mal puisque l'hôtel Imperial Marhaba, fermé depuis l'attaque, a rouvert ses portes mardi 18 avril sous un nouveau nom, le "Kantaoui Bay"

La Rédaction

Source : Tour Hebdo