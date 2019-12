Tunisie : les accidents de la route ont baissÃ© en 2019

L'observatoire nationale de la sécurité routière (ONSR) confirme que les accidents de la route en Tunisie ont baissé de près de 7% sur l'année 2019.

En tout et pour tout, 5149 accidents ont été dénombrés jusqu'au 4 décembre, contre 5528 l'année dernière durant le même laps de temps.

Malheureusement, 1047 personnes ont perdu la vie au total, tandis que 7504 personnes ont été blessées. Soit une baisse respective de 6,43% et 9,75%.

Comme souvent, les mois de juillet et d'août ont affiché le bilan le plus funeste (presque un quart des drames à eux seuls). A noter que la province de Tunis est la région la plus touchée cette année avec 21,07% des accidents recensés.

