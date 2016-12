Tunisie : les soldes dÃ©buteront le 15 juillet !

Cochez cette date dans vos agendas. Les soldes débuteront le 15 juillet sur l'ensemble du territoire tunisien. Pour rappel, le Festival du shopping sera conjointement organisé dans le Grand Tunis et à Hammamet, et cela du 15 juillet au 15 août.

Afin que l'événement soit une réussite, le ministère du Commerce a fait paraitre un communiqué, vendredi 1er juillet, dans lequel il exhortait l'ensemble des commerçants à se mobiliser afin d'encourager les Tunisiens à y prendre part.

De nombreuses manifestations culturelles, sportives et de jeux promotionnels auront lieu à cette occasion dans les espaces commerciaux dédiés et dans les foires réservées aux produits tunisiens.

Des zones spécifiques de présentation et d'animation seront ainsi aménagées aux avenues Habib Bourguiba et Mohammed V (Tunis), au Menzah VI (Boumhel) et à Hammamet (Nord et Sud). Les réductions seront bien entendu de rigueur.

A noter que les temps forts seront pour la plupart nocturnes. Les horaires des transports publics seront donc établis en conséquence afin que les habitants puissent regagner leur domicile après avoir participé aux festivités.

La Rédaction

Sources : Direct Info et Global Net