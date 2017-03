Tunisie : l'industrie touristique envoie de nouveaux signaux positifs

La Tunisie envoie des signes de sortie de crise touristique depuis le début de l'année 2017. Bien que janvier 2017 affiche une hausse de fréquentation de 10,5% par rapport à janvier 2016, en majorité grâce aux Algériens et Libyens, la clientèle française refait elle aussi surface (+29%) après un effondrement en 2015 et 2016.

Selon le site du Point, les Français n'étaient que 400 000 a avoir posé le pied en Tunisie en 2016. Toutefois, le cru 2017 se montre nettement plus convaincant, puisque plus d'un demi-million de visiteurs hexagonaux devraient se laisser tenter par cette destination. L'Espagne et le Portugal, qui avait bénéficié parallèlement de cette "désertion", devraient donc en faire les frais cette année.

Pour autant, la Fédération tunisienne de l'hôtellerie se veut malgré tout prudente et ne se prononcera pas avant d'avoir en main des données concrètes portant sur la période fin mars-début avril.

Et pour cause le critère sécuritaire reste toujours le maître-mot sur lequel gouvernements et tour-opérateurs légifèrent, influençant ainsi grandement les touristes étrangers.

Concrètement, la Tunisie n'a plus enregistré d'attentat depuis le 7 mars dernier, lorsque la ville de Ben Guerdane fut attaquée par une soixantaine de djihadistes. Seuls des affrontements ponctuels de faible envergure continuent néanmoins d'animer le centre du pays.

Une évolution à ce niveau qui influence dès lors les décideurs mondiaux, à l'image de la Belgique qui vient de lever partiellement ses restrictions, autorisant les séjours sur le littoral de Bizerte à Sfax.

Mais d'autres comme le Royaume-Uni n'ont pas encore agi en ce sens puisque le Foreign Office (institut local de référence à ce niveau) "déconseille tout voyage non essentiel (à ses ressortissants) depuis l'attentat mené au Riû Mahraba Hôtel à Port El-Kantaoui (Sousse) le 26 juin 2015."

La Rédaction

Source : Le Point