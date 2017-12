Tunisie : un soldat tuÃ© par une mine dans le maquis djihadiste

Le drame s'est produit mardi 12 décembre dans la région montagneuse de Chaambi considérée comme l'un des principaux maquis tunisiens du djihadisme. Si un soldat a trouvé la mort en marchant à proximité d'une mine, six autres personnes auraient pu aussi y passer. Heureusement, ce n'est pas le cas.

L'information a été officialisée aujourd'hui par le ministère de la Défense via un communiqué laconique : "Lors d'une opération de ratissage au mont Chaambi lundi, un de nos soldats est tombé en martyr et six autres ont été blessés dans l'explosion d'une mine."

Aucun détail supplémentaire n'a filtré, preuve que l'affaire inquiète quelque peu les autorités tunisiennes qui ne goûtent que modérément au dossier brûlant du djihadisme domestique.

Et pour cause, Tunis souhaitent faire le ménage dans les zones montagneuses du pays. Et cela, depuis cinq longues années. C'est le cas notamment des Monts Mgilla et Chaambi ainsi que de Kasserine, près de la frontière algérienne.

Pour rappel, le mont Mgilla fut le théâtre en novembre 2015 d'une horreur sans commune mesure. Mabrouk Soltani, alors âgé de 16 ans, avait été égorgé puis décapité froidement par un groupe de djihadistes alors qu'il gardait tranquillement ses moutons. Un an plus tôt, c'est 1 5 soldats qui perdirent la vie après un assaut terroriste durant le ramadan.

Pour rappel, ces mouvances se revendiquent majoritairement d'Aqmi ou de Daesh. Il est important de noter que leur aura ne diminue pas significativement malgré de nombreuses défaites à l'international. Ce qui en fait un ennemi des plus insidieux et inquiétant.

La Rédaction

Source : Paris Match