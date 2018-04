Tunisie : vers une dépréciation du dinar ?

Face la diminution progressive des réserves de devises étrangères et la chute des exportations tunisiennes, le Fonds monétaire international (FMI) a invité Tunis à dévaluer le dinar, la monnaie nationale. Le but : relancer une économie domestique qui s’essouffle.

"Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un grand mouvement vers l'équilibre car nous n'en sommes pas loin. Je ne pense pas non plus que nous ayons besoin d'un ajustement brutal (...) Pour autant, si vous voulez attirer des investissements et si vous voulez développer vos exportations, vous devez être plus compétitif dans l'économie mondiale. Et le moyen plus simple d'y parvenir est de s'appuyer sur un taux de change réellement compétitif."