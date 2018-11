Tunisie : vers une nouvelle mesure pour l'obtention des visas pour la France

A partir du 20 novembre prochain, les Tunisiens désireux d'effectuer un court séjour touristique ou d'affaires dans l'Hexagone devront préalablement se connecter au site france-visas.gouv.fr pour remplir un formulaire de visa.

Les demandeurs seront ensuite automatiquement redirigés vers le site de TLS Tunisie pour prendre un rendez-vous en vue de l'obtention du document. Il est toutefois important de noter que la procédure ne changera pas avant cette date butoire.

Pour information "le dossier de demande de visa doit comporter obligatoirement un formulaire original rempli soigneusement et signé par le demandeur de visa, ou le tuteur légal si la personne concernée est âgée de moins de 18 ans, deux photos d’identité biométrique (3.5cm x 4.5cm) datant de moins de 6 mois, un passeport ordinaire ou un document de voyage avec une durée de validité de 6 mois minimum à compter de la date de soumission de la demande de visa, ainsi qu’une copie des anciens passeports (s’ils existent), relaie le média THD.

Pour autant, les demandes des autorités françaises ne s'arrêtent pas là puisque Paris exige dans le même temps "un justificatif d’hébergement (sur le territoire), une photocopie des allocations touristiques de devises, un justificatif du lien familial (avec un parent vivant en France), une copie du titre de transport aller-retour et une preuve de solvabilité minimum de 30 000 euros qui servira de garantie pour couvrir d’éventuelles dépenses médicales et hospitalières, mais également frais de rapatriement en France et dans l’espace Schengen".

Crédit photo : Pic Pedia

La Rédaction

Source : THD