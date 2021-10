La Mauritanie codétient le record de putschs africains

Le site Ndar Info confirme que la Mauritanie compte à ce jour 5 coups d’Etat depuis 1978. Un record sur le continent qu’elle partage avec le Burkina Faso, le Ghana, le Burundi, le Soudan et le Bénin.

Le média pointe en effet une extrême largesse de gouvernance depuis 40 ans et dépeint un triste tableau de ce pays membre de l'Union du Maghreb arabe (UMA) depuis 1989.

Dans les faits, la Mauritanie affiche au compteur 5 coups d’Etat, 7% de réussite au Bac en 2021 et plus de 80% de Mauritaniens vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Un bilan luniaire lié en majeure partie à un interventionnisme militaire très encombrant.

Un esclavagisme également omniprésent

Parallèlement, face à l'esclavagisme galopant régnant sur le territoire, le leader du mouvement abolitionniste de l'IRA, Biram Dah Abeid, monte régulièrement au créneau pour remettre les points sur les i dans ce dossier. En atteste son intervention dans un meeting en début d'année 2020 pour dénoncer le déni gouvernementale en la matière.

« Je suis d’accord avec le chef de l’Etat (Mohamed Ahmed El-Ghazouani) quand il dit que la Mauritanie n’institutionnalise pas l’esclavage dans ses lois modernes. Mais la Constitution stipule que la source de la loi en République islamique de Mauritanie, c’est la charia. Et la charia islamique veut dire ici rite malékite. (Dans les faits), le rite malékite légitime non seulement l’esclavage mais il le codifie et le sacralise ! »