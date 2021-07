Covid : rejoindre l'Algérie depuis la France reste un véritable casse-tête

Depuis le 17 mars 2021, les autorités locales ont suspendu les liaisons aériennes et maritimes entre l'Algérie et la France, à l'exception du transport de marchandises. Seuls certains vols spécifiques entre l'Algérie et la France sont opérés. Vous pouvez vous renseigner en appelant le 3030 (numéro vert).

Avec quels documents un Français peut-il se rendre en Algérie ?

- Cas général :

Vous devez obtenir un visa auprès du consulat algérien de votre lieu de résidence. Joignez à votre demande les pièces suivantes :

Formulaire de demande rempli en double exemplaire Votre passeport + 1 copie 2 photos d'identité récentes et identiques 1 attestation à votre nom d'assurance voyage - assistance rapatriement Pièces complémentaires selon le type de visa sollicité (par exemple, justificatif de ressources)

De plus, vous devez posséder un passeport d'une validité minimum de 6 mois à la date de demande du visa. Par exemple, si vous demandez un visa le 1er juillet, votre passeport doit être valide jusqu'à la fin du mois de décembre.

Où s’adresser ? Ambassade ou consulat d'Algérie en France .

- Pour les Franco-Algériens :

Vous êtes soumis, lors de votre séjour, aux textes applicables aux ressortissants algériens. Des conditions spécifiques peuvent s'appliquer aux mineurs et aux jeunes gens soumis au service militaire en Algérie. Renseignez-vous sur les conditions d'entrée et de sortie de l'Algérie auprès de l'autorité consulaire algérienne compétente.

Attention, même si vous êtes entré en Algérie avec un passeport algérien, pour rentrer en France, vous devez présenter un document d'identité français en cours de validité (passeport ou carte nationale d'identité). Ce document doit être présenté quel que soit votre âge.

Où s’adresser ? Ambassade ou consulat d'Algérie en France .

