Covid-19 : le Maroc lance enfin sa campagne de vaccination

Mohammed VI a lancé jeudi 28 janvier la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Maroc en se faisant lui-même vacciné. Toutefois, force est de constater que les opérations ont pris du retard.

Selon Courrier International, l’accès au vaccin sera progressif, par urgence et tranches d’âge.

D’abord le personnel médical de plus de 40 ans, puis suivront les personnes âgées de plus de 75 ans, les autorités publiques, et les Forces armées royales. Le pays ambitionne, à terme, de vacciner 80 % de ses 35 millions d’habitants.

Du retard à l'allumage

Concrètement, Rabat espérait en novembre dernier vacciner l'ensemble de la population marocaine de plus de 18 ans d'ici le mois de mars.

Le roi Mohammed VI s'apprêtait alors à officialiser une campagne de vaccination imminente sur le territoire. Si l'origine du vaccin n'avait pas été précisé, tout porte à croire que le "précieux sésame" serait fourni par un ou plusieurs laboratoires chinois.

Et pour cause, les Centres hospitaliers universitaires de Rabat et Casablanca, ainsi que l’hôpital militaire de la capitale, ont été choisis en septembre 2020 pour accueillir les premières expérimentations du vaccin chinois anti-Covid mis au point par le laboratoire asiatique, Sinopharm.

En outre, cette coopération aurait permis au royaume d’obtenir la quantité suffisante du vaccin en cas d’émergence de résultats positifs pour les essais cliniques.

En ce sens, le cabinet royal confirmait la fiabilité des résultats des études cliniques déjà achevées ou en cours. Et cela, en matière de sécurité, d'efficacité et d'immunogénicité du vaccin.

La Rédaction